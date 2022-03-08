Yarın benzine zam gelir mi? Yarın Akaryakıta zam gelecek mi? Yarın 10 Mart Benzin ve Mazota yeniden zam mı gelecek?

Yarın Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresine 1,07 TL, motorinin litresine ise 1,59 TL zam geldi. Peki, Benzin zam mı geldi? Yarın Akaryakıta zam gelecek mi? 10 Mart Benzin ve Mazota yeniden zam mı gelecek? Akaryakıtta yeni zamlar olacak mı?

YARIN AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE YENİDEN ZAM GELECEK Mİ?

En son 9 Mart Çarşamba günü için zam yapılmıştı. Yarın yani 10 Mart Perşembe günü için tekrardan zam olacak mı resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR? (9 MART ÇARŞAMBA GÜNCEL FİYATLAR)

Twitter'dan yapılan resmi duyuru:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,07

Motorinde 1,59 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 4 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

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