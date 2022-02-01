Benzine zam mı geldi? SON DAKİKA Güncel benzin fiyatları.. 2022 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi ve benzin zammı ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Benzine zam mı geldi? Motorine zam var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Benzin zammı ne kadar? Güncel benzin fiyatları.. 2022 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,62'den, benzin 14,45'ten satılacak

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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