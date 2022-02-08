Benzine zam mı geldi? İl il benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi?

Benzine zam geldi mi? sorusu dün geceki motorin zammından sonra bugün gündeme geldi ve EPGİS'ten konu ile ilgili açıklama geldi. Artan petrol fiyatlarıyla birlikte LPG otogaza perşembe günü gelen 40 kuruşluk zam gelmişti. Dün de motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatına da gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Benzine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin zammı ve detaylar haberimizde..

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 71 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine kullandı.

İL İL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı, dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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