Benzine zam geldi mi? 2 Aralık benzine zam ne zaman geliyor, pompaya yansıyacak mı? Son dakika Benzine ne kadar zam var?

Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 44 kuruş zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet