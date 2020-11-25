Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Benzin zammı ne zaman geliyor?
Benzin fiyatları bir dönem düşerek araba sahiplerini sevindirdi. Ancak son zamanlarda motorine ve benzine gelen zamlar gündeme oturdu. Peki, Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Motorin fiyatları ne kadar? En ucuz benzin hangisi? En pahalı benzin hangisi? Benzinin litresi ne kadar olacak?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine zam geldi. Benzin zammı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin zammı hakkında son dakika açıklamaları yaptı.
BENZİNE KADAR ZAM GELDİ?
Yapılan açıklamaya göre benzine 37 kuruş zam geldi.
BENZİN ZAMMI NE ZAMAN GELİYOR, NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?
Zammın ardından İstanbul'da 6,62'den satılan benzinin litresi 6,99 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 6,72'den 7,09'a, İzmir'de ise 6,73'ten 7,10'a yükselecek.