Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Benzin zammı ne zaman geliyor?

Benzin fiyatları bir dönem düşerek araba sahiplerini sevindirdi. Ancak son zamanlarda motorine ve benzine gelen zamlar gündeme oturdu. Peki, Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Motorin fiyatları ne kadar? En ucuz benzin hangisi? En pahalı benzin hangisi? Benzinin litresi ne kadar olacak?