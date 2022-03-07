Benzine zam mı geldi? 7-8 Mart 2022 benzine, mazot ve motorine zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar?

Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş zam geldi. Peki, Benzine zam mı geldi? 7 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? (7-8 MART PAZARTESİ-SALI 2022)

7 Mart 2022 tarihiyle mazot, motorin ve benzine tekrardan zam geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlara göre yarın tekrardan zam gelebilir denildi.

BENZİN VE MAZOTA YENİDEN ZAM MI GELDİ? (EN SON YAPILAN ZAMLAR)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.

Bu zammın ardından 3 gün peş peşe akaryakıta zam gelmiş oldu.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 69

Motorinde 84 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.