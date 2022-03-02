Benzine zam mı geldi? 2-3 Mart 2022 benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Peki, Benzine zam mı geldi? 2 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?

BENZİN VE MAZOTE YENİ ZAM GELDİ Mİ? (2 MART 2022)

2 Mart tarihiyle mazota ve benzine tekrardan zam geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

En son yapılan zamlar aşağıdaki gibidir:

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 16,76 TL

İzmir'de benzinin litresi : 16,87 TL

Ankara'da benzinin litresi : 16,85 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 16,99TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

Güncel LPG Fiyatları:

EPGİS açıklamasında "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadesi yer aldı.

Dün de 33 kuruş zam gelen LPG Oto gaza böylelikle 1 gün arayla gelen zam miktarı 94 kuruş oldu.

İstanbul'da LPG'nin litresi : 10,68 TL

İzmir'de LPG'ninlitresi : 10,62 TL

Ankara'da LPG'ninlitresi : 10,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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