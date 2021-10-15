Benzine zam mı geldi? Son dakika 15 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi? - Haberler
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Benzine zam mı geldi? Son dakika 15 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi?

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Benzine zam mı geldi? Son dakika 15 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi?

Benzin ve Motorin zamları hakkında açıklama geldi! Sosyal medyanın gündemine de oturan Benzin ve Motorin zamları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? 15 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Akaryakıtta yeni zamlar açıklandı. Benzin ve Motorin zamları hakkında açıklama geldi! Sosyal medyanın gündemine de oturan Benzin ve Motorin zamları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? 15 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak. Ankara'da benzinin litresi 8,00 liradan, motorinin litresi ise 8,03'ten satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a çıkacak. İstanbul'da motorinin litresi 7,53 liradan 7,94'e yükselecek. Ankara'da ise benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıkacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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Haber: Benzine zam mı geldi? Son dakika 15 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi? - Haberler
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