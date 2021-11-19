Doların yükselişinin ardından benzine zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Akaryakıt sektörü yeni bir zam beklentisinin olduğunu söylemişti. Peki, Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geliyor? Son dakika benzin zam haberi

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzin ve motorine 20 Kasım Cumartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtildi. Litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirten sektör kaynakları motorinde ise yine 20 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacağını belirtti.

Benzin sektörü kaynakları LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceğini de belirtti. Benzinde söz konusu tutarda zam gerçekleşmesi durumunda İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatları 8,65 TL seviyesine çıkacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet