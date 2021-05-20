Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi?

Benzine zam geldi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. ÖTV benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG'de ise yüzde 188 oranında arttı. Bunun ardından Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? soruları da yanıt buldu. LPG ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi, ne kadar oldu?