Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi?
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Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi?

Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi?
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Benzine zam geldi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. ÖTV benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG'de ise yüzde 188 oranında arttı. Bunun ardından Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? soruları da yanıt buldu. LPG ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi, ne kadar oldu?

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı artırıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Benzine zam geldi mi? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? soruları da yanıt buldu.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Hatırlanacağı üzere EPDK, bir süre önce dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki spekülasyonunu önlemek adına tavan fiyat uygulaması başlatmış. Uygulama 17 Mayıs'ta sona ermişti. Tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle ÖTV fiyatları yeniden düzenlendi.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından akaryakıttan alınan ÖTV oranları artırıldı. ÖTV benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG'de ise yüzde 188 oranında arttı. Bunun sonucunda bugünden itibaren benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARINA BÜYÜK ZAM

Düzenleme sonrası EPGİS'in açıklamasına göre benzinde 55, motorinde 67 LPG de 35 kuruş/litre pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam yapıldı.

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