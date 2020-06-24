Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları
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Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Araç sahipleri benzine ne kadar zam yapıldı merak ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 12 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Yaklaşık iki gün önce de benzin ve motorine zam yapılmıştı. Peki, İstanbul benzin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı haberimizde.

Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları
24.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:51

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 22 Haziran'da yaptığı açıklamayla benzine 24, motorine de 23 kuruş zam yapıldığını ve pompa fiyatlarına yansıtılacağını açıklamıştı. Hemen ardından 24 Haziran itibariyle de benzine yeniden 12 kuruş zam olacağını duyurdu. İşte detaylar...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 12 kuruş zam geldi. Söz konusu zam, bu 24 Haziran gece yarısı itibariyle uygulamaya konacak.

Diğer yandan 8 Haziran günü EPGİS'den yapılan açıklamayla benzinin litre fiyatına 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL BENZİN FİYATI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları ise Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler göz önüne alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Benzine 22 Haziran tarihinde de 23 kuruş zam gelmişti. 24 Haziran'daki zam ile birlikte İstanbul'da 6,33 liraya satılan benzinin litresi 6,45 lira olacak. Benzinin litresi Ankara'da 6,41 liradan 6,53 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,55 liraya çıkacak.

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