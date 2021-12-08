Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?
Benzine ve motorine zam haberleri son günlerin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından dün bir indirim gelmişti. Ancak EPGİS'in açıklamasının ardından benzine zam konusu tekrar trend oldu. Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman geliyor? Benzine ne kadar zam var, pompaya yansıyacak mı? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?
Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş zam geldi. Motorine ise 31 kuruş zam geldi.
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