Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş zam geldi. Motorine ise 31 kuruş zam geldi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet