Benzine zam geldi mi? 2021 Benzin, Akaryakıt ve Otogaz fiyatları ne kadar? Benzin zamlandı mı?

Otogaza gelen zammın ardından vatandaşlar benzine de zam gelecek mi merak etti. Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak. Peki, Benzine zam geldi mi? 2021 Benzin, Akaryakıt ve Otogaz fiyatları ne kadar?

Benzine zam gelecek mi merak edildi. Bugün otogaza yapılan 17 kuruş zammın ardından vatandaşlar benzine zam geliyor mu, benzin de zamlanacak mı? araştırıyor. Peki, Benzine zam geldi mi? Otogaz mı zamlandı? Zamlar ne zaman başlayacak?

OTOGAZA ZAM MI GELDİ?

Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 17 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88'den satılan oto gazın litresi 5,05'e çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,92'den 5,09'a, İzmir'de 4,77'den 4,94'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre otogaza zam geldi. Benzine zam gelecek mi bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.