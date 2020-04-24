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İstanbul, Ekonomi, Haber

Benzine zam geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı.

24.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:29
Benzine zam geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 4,83 liradan 5,12 liraya, Ankara'da 4,98 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,00 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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