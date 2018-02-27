Benzine 11 Kuruş Zam Geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş arası zam geldi. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,57 liradan 5,68 liraya, Ankara'da 5,62 liradan 5,73 liraya, İzmir'de ise 5,58 liradan 5,69 liraya çıkacak.

MOTORİNE DE 13 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da 13 kuruş zam yapılmıştı.