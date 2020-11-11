Benzine zam beklentisi
11.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:24
Bu geceden yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Bu geceden yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,77 liradan 6,96 liraya, Ankara'da 6,85 liradan 7,04 liraya, İzmir'de ise 6,87 liradan 7,06 liraya yükselmesi bekleniyor.
(Uğur Çetin/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı