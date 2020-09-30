Benzine zam
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Benzine zam

30.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:16
Benzine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 14 kuruşluk artış yapıldı.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 14 kuruşluk artış yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 14 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardınan İstanbul'da benzinin litresi ortalama 7,80, Ankara'da 6,86, İzmir'de 6,85 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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