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Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş artış yapılacak.

Benzine zam
26.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:38

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 21 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,61 liradan 6,82 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,90 liraya, İzmir'de ise 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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