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Suudi Arabistan, Rusya, Güncel

Benzine yeni indirim yolda

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzin fiyatından 51 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

13.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:35
Benzine yeni indirim yolda

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzin fiyatından 51 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 51 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,41 liraya, Ankara'da 5,66 liraya, İzmir'de 5,64 liraya düşecek.

En son 10 Mart akşamı benzinde 60, motorinde 56 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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