Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 17 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 17 kuruş zam yapıldı. Ancak gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam yapıldı. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 7,74 liradan, Ankara'da 7,82 liradan, İzmir'de ise 7,84 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı