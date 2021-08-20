Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak
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Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 7,77 liradan, Ankara'da 7,85 liradan, İzmir'de ise 7,87 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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