Akaryakıta zam mı geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, akaryakıta zam haberlerini takip ediyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Benzine ve Motorine zam mı geldi? Benzin ve Motorin ne kadar oldu? Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? İşte detaylar...

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışının bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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