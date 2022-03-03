Benzine ve Mazota kaç kere zam yapıldı, toplam kaç TL zam oldu? 2022 yılında akaryakıta kaç defa zam geldi? Benzin ve mazot son fiyatları ne kadar?

Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Bunun ardından Türkiye'de 2022 yılı içerisinde benzine, mazota, motorine ve LPG'ye toplam kaç TL zam geldi, toplam kaç kere zam geldi merak edildi. İşte detaylar...

BENZİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (3 MART 2022)

Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışları pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

BENZİN, MAZOT VE LPG'YE TOPLAM KAÇ DEFA ZAM GELDİ? TOPLAM KAÇ TL ZAM OLDU?

2022 yılı itibariyle;

Benzine 7 kere zam yapıldı. (Toplam zam miktarı : 4,98 TL oldu)

Mazota (Motorine) 7 kere zam yapıldı. (Toplam zam miktarı : 5,97 TL oldu)

LPG'ye 4 kere zam yapıldı. (Toplam zam miktarı : 1,63 TL oldu)

İçerisinde bulunduğumuz 2022 yılında;

- Benzin toplam 7 kere zamlandı ve geçen yıla göre fiyatı 4,98 TL yükseldi.

- Mazot toplam 7 kere zamlandı ve geçen yıla göre fiyatı 5,97 TL yükseldi.

- LPG toplam 4 kere zamlandı ve geçen yıla göre fiyatı 1,63 TL yükseldi.

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