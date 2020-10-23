Benzine indirim var mı, benzine indirim mi geldi? Son dakika benzin fiyatı, benzinin litre fiyatı ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) sık sık benzine gelen indirimleri ve zamları duyurmaktadır. Peki, benzin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzinin litre fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geldi?