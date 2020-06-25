Benzine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları
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Benzine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları

Benzin fiyatlarına indirim mi yapıldı? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 23 Haziran'da benzine 12 kuruş zam yapıldığını açıklamasının ardından 25 Haziran ile birlikte benzine büyük indirim uygulanacağını duyurdu. Peki, benzin ne kadar?

Benzine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları
25.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:12

EPGİS, 22 Haziran'da benzine 24, motorine 23 kuruş zam yapıdlığını bildirmişti. 24 Haziran'da yapılan başka açıklamayla da benzine yeniden 12 kuruş zam gelmişti. EPGİS'in bugün itibariyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda benzine 22 kuruş indirim uygulanacak. Peki, benzin ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILDI MI?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 22 ve 24 Haziran'da yaptığı açıklamalarla benzine üst üste zam yapıldığını vatandaşa ilan etmişti. Gelişmelerin ardından benzine 22 kuruş indirim geldi. 25 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

Benzine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İstanbul benzin fiyatları

BENZİN NE KADAR OLDU?

Art arda iki zam ve bugün gece yarısı itibariyle ugulanacak olan indirim sonrası İstanbul'da 6,45 lira olan benzinin litresi 6,23 liraya düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 6,53 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,55 liradan 6,33 liraya inecek.

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