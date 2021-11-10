Benzine indirim mi geldi? SON DAKİKA Kasım Ankara, İstanbul, İzmir benzin fiyatları! Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşın belini bükerken bu defa sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceğini açıkladı. Peki, Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu? Benzine indirim mi geldi?
Benzine İndirim mi geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 8.13'den, Ankara ve İzmir'de ise 8.20'den satılacak.
Son dönemde art arda gelen zamların ardından bu kez güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liraya, Ankara'da ise 8,20 liraya gerileyecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.