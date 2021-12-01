Benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi ne kadar? Akaryakıta indirim mi var? Benzin motorin, mazot fiyatları 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

Benzine İndirim mi geldi? Benzin indirimi ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Akaryakıta indirim mi var? Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez bir indirim geliyor. Peki, benzin, motorin, mazot fiyatları ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 44 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 9,78'den satılan motorinin litresi 9,34'e düşecek. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 9,87'den 9,43'e düşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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