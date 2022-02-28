Benzine, motorine indirim geldi mi? Benzin indirimi ne zaman başlıyor? Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin indirimi kaç TL?

Benzine İndirim geldi mi, Benzin indirimi ne zaman başlıyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna hattında yaşananların ardından ve geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam mı gelecek yoksa indirim mi araştırıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi. Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş arttı.

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zamlı ve indirimli tarifeler, gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

Zammın ardından LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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