Benzine 11 Kuruşluk İndirim Geldi Ancak Fiyatlara Yansımadı

Benzine 11 kuruş indirim geldi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

BENZİNE 11 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILDI

Benzinin litresine gelen 11 kuruşluk indirim fiyatlara yansımadı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter'dan bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 11 kuruş indirime gidildiğini ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

"POMPA FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."