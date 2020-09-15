Benzine indirim
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Benzine indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Benzine indirim
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:04

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara'da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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