Benzinde etanol zorunluluğu ertelendi Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talebiyle, benzin türlerine yüzde 3 etanol karıştırılması zorunluluğu 13 Haziran'a kadar askıya alındı.

Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talebiyle, benzin türlerine yüzde 3 etanol karıştırılması zorunluluğu 13 Haziran'a kadar askıya alındı. Kaynak: Dunya.com