Benzinde Büyük İndirim

Benzinin litre satış fiyatına 21 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatlarına bugünden geçerli olacak şekilde 21 kuruş indirim geldiğini bildirdi. Buna göre, benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 6,89 liradan 6,68 liraya, İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de ise 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL