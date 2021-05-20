Benzin zammı ne zaman geçerli olacak? Benzin fiyatları arttı mı? Motorin, LPG zammı ne zaman başlayacak?

Benzin zammı ne zaman geçerli olacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. ÖTV benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG'de ise yüzde 188 oranında arttı. Bunun ardından Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? soruları da yanıt buldu. LPG ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG zammı ne zaman başlayacak? Benzin fiyatları arttı mı?