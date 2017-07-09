Benzin Yüklü Tanker Yandı, Otoyol Trafiğe Kapandı

OSMANİYE'de, hareket halindeki benzin yüklü tankerde yangın çıktı. Tankerin patlama riskine karşın yol trafiğe kapatılarak önlemi alınırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Mamure Tren İstasyonu yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki İzzet Bozteke yönetimindeki 63 FC 6301 plakalı 25 ton benzin yüklü tanker, alev aldı. Bozteke aracı sağa çekip, itfaiyeyi arayarak yadım istedi. Alevler kısa sürede tüm tankeri sararken, olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, patlama riskine karşın yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.



Osmaniye, Toprakkale ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Soğutma çalışmaları devam ederken araçlar, ters yönden kontrollü olarak D-400 Karayolu'na yönlendirildi. Tankerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacak. - Osmaniye