Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 4 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Peki, Benzin yeni zamlı fiyatları kaç TL oldu? 20 TL'yi geçti mi? Mazot ve Motorin yeniden zam mı geldi? Akaryakıt ürünleri son zamlı fiyatları ne kadar? Zamlı mazot fiyatları ne kadar? Motorin 20 TL'yi geçti mi?

BENZİN VE MAZOT YENİ ZAMLI FİYATLARI KAÇ TL 2022?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Akaryakıt Ãœrünlerinde Fiyat Artışı

09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,07

Motorinde 1,59 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

SON BİR HAFTADA 5. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart (bugün) tarihinde benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi 1 lira 44 kuruş arttı. 9 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada 5 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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