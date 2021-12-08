Benzin ve motorine zam ne zaman? Benzin motorin fiyatları İstanbul Ankara İzmir! Benzin ve motorin ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM NE ZAMAN?

Son dönemde ciddi şekilde artan benzin fiyatlarına bu geceden itibaren yeniden zam gelmesi bekleniyordu. Buna göre, beklenen zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren benzin ve motorine zam geleceği konuşuluyordu. Önceki günlerde zam gelmesinin ardından vatandaşlar bugün zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak meraklar son buldu. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.

MOTORİN FİYATLARI

Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.

BENZİN FİYATLARI

Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıkacak.

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