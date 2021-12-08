Benzin ve motorine zam ne zaman? Benzin motorin fiyatları İstanbul Ankara İzmir! Benzin ve motorin ne kadar?
Benzine ve motorine zam haberleri son günlerin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen zammın ardından bir de indirim gelmişti. Ancak EPGİS'in açıklamasının ardından benzine zam konusu tekrar trend oldu. Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman geliyor? Benzine ne kadar zam var, pompaya yansıyacak mı? Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin motorin fiyatları İstanbul Ankara İzmir! Benzin ve motorin ne kadar?
Benzin ve motorine zam ne zaman? Benzin motorin fiyatları İstanbul Ankara İzmir! Benzin ve motorin ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?
Son dönemde ciddi şekilde artan benzin fiyatlarına bu geceden itibaren yeniden zam gelmesi bekleniyordu. Buna göre, beklenen zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren benzin ve motorine zam geleceği konuşuluyordu. Önceki günlerde zam gelmesinin ardından vatandaşlar bugün zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak meraklar son buldu. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.
Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıkacak.
Haberler.com - Gündem