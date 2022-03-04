Benzine zam gelecek mi, Akaryakıt fiyatlarına ard arda zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar Benzin ve motorine zam gelecek mi? 4 Mart bugün benzine zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları nedir araştırması yapıyor. Araç sahipleri bugün benzine zam gelecek mi, yeniden zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı gibi soruları araştırıyor. İşte güncel benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışları pompaya bugün yansıdı.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

4 MART BUGÜN BENZİNE ZAM VAR MI?

Son zamların ardından bugün de benzin ve motorine zam geleceği yönünde bir beklenti var ancak henüz EPGİS tarafından yapılmış bir açıklama yok.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 04.03.2022 tarihi saat 09.40'ta şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 17,98 TL

Gazyağı TL/lt: 17,69 TL

Motorin TL/lt: 18,92 TL

TL/lt: 18,92 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 18,95 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 15,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,01 TL

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