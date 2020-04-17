Benzin ve motorine zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş, benzine 15 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş, benzine 15 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş, benzinin litre fiyatına da 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından benzinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,25 liraya, Ankara'da 5,39 liraya, İzmir'de 5,42 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA