Benzin ve Motorine Zam

Benzine 16, motorine ise 20 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16, motorinin litre satış fiyatına da 20 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,25 liraya, Ankara'da 6,27 liraya ve İzmir'de 6,25 liraya yükselecek.

Motorin litre fiyatı ise İstanbul'da ortalama 6 liraya, Ankara'da 6,14 ve İzmir'de ise 6,01 liraya ulaşacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA