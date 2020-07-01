Benzin ve motorine zam
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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatına 10 kuruş artış yapılacak.

Benzin ve motorine zam
01.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:04

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatına 10 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara'da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir'de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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