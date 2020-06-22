Benzin ve motorine zam
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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam
22.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:11

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi ortalama İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,21 6,45 liraya, İzmir'de ise 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,94 liraya, İzmir'de ise 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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