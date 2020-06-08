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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.

Benzin ve motorine zam
08.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:09

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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