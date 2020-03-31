Benzin ve motorine yeni indirim beklentisi Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim bekleniyor.

Petrolün varil fiyatının 25 doların altına düşmesi, Türkiye'de akaryakıt indirimine kapı açıyor. Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10, motorine ise 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimlerin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 4,98 liraya, Ankara'da 5.22 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5,24 liradan 5.14 liraya gerilemesi, motorinin ise İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya inmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA