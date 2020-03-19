Benzin ve motorine indirim geliyor Benzin pompa fiyatına 16 kuruş, motorine ise 19 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin pompa fiyatına 16 kuruş, motorine ise 19 kuruş indirim bekleniyor.

Koronavirüs etkisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolde tarihi düşüşler yaşanıyor. Brent petrol, gün içinde 26 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Alınan bilgiye göre, benzin fiyatına 16 kuruş, motorine ise 19 kuruş indirim bekleniyor.

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA