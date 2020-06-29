Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorinde fiyat değişikliğine gidildi. Vatandaşlar benzin ve motorine indirim geldi mi sorusunun yanıtını merak ederken benzin ve motorine indirim geldi mi, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi soruları cevabını buldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya sonrası merak edilen benzin ve motorine indirim geldi mi ve benzin ve motorine ne kadar indirim geldi soruları yanıtlarını buldu. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş olan indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

İndirimin ardından İstanbul'da 6,26'dan satılan benzinin litresi 6,14'e gerileyecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,35'ten 6,23'e düşecek.

İstanbul'da 6,92'ye satılan motorinin litresi 6,75'e düşecek. Motorinin litresi İzmir'de 6 liradan 6,83'e, Ankara'da ise 5,98'den 5,81'e gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.