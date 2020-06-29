Benzin ve motorine indirim
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Benzin ve motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş, motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim
29.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:41

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş, motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,30 liradan 6,18 liraya, Ankara'da 6,39 liradan 6,27 liraya, İzmir'de ise 6,39 liradan 6,27 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5.92 liradan 5,75 liraya, Ankara'da 5,98 liradan 5,81 liraya ve İzmir'de 6,03 liradan 5,86 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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