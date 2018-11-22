Benzin ve Motorin Fiyatları Düşmeye Devam Edecek

Benzin ve motorinde düşüş giderek artacak. ABD'nin stokları Avrupa'dan petrol ithalatını azalttı. Avrupa ve Akdeniz hattında kalan petrol, Türkiye'deki dövizin düşüşüyle fiyatta düşme yaşadı.

Türkiye'de petrol 3 kez gerileme yaşarken, pompa fiyatlarına da yansıdı. Yapılan indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Son zamanlarda yapılan indirimlerle benzinin litre fiyatı 57 kuruş geriledi. Motorinde de durum değişik değil. Son 10 günde ton fiyatı, 681 dolardan 652 dolara geriledi. Uzmanlar, olağanüstü bir olay yaşanmaması halinde benzinde bu düzeylerin korunabileceğini, yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları da geriliyor. Son 10 günde ton fiyatı, 681 dolardan 652 dolara geriledi. 22 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre motorinde 27 kuruş ÖTV alacağı bulunduğu için bu indirim pompaya yansımadı. Devletin, 5 kuruş ÖTV alacağı kaldı. Motorinde, izleyen günlerde uluslar arası piyasaların etkisiyle gündeme gelecek indirimin pompaya yansıması bekleniyor.