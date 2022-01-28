Geçtiğimiz haftalarda yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 28 Ocak Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? Benzin ve Akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek? 28 Ocak 2022 Akaryakıta zam geliyor mu? Benzin, Mazot, Motorin, LPG zam mı geliyor? Mazota kaç TL zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? 28 Ocak 2022 Akaryakıt fiyatları ve daha fazlası sizlerle... İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (19-20 OCAK ÇARŞAMBA-PERŞEMBE)

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 13,59 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de 46 kuruşluk benzin zammı açıklandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Güncel zam oranları (19 Ocak Çarşamba):

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 14,05 TL

Ankara'da : 13,64 TL

İzmir'de : 14,12 TL

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK? (28 OCAK 2022)

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varili 8 yıl sonra ilk kez 90 dolara ulaştı. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelme olasılığını güçlendirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

2022'DE 105 DOLAR BEKLENTİSİ

Petrol piyasasında dengenin sağlanması için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu savunan Goldman Sachs, petrol fiyatın 2023 yılında ortalama 105 dolar/varil olabileceğini bildirdi. Bu yıl Brent petrolünde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağını tahmin etmeyi sürdüren Goldman Sachs, cari 85 dolar/varil fiyat seviyesinde düşük OECD stokları ve düşen OPEC+ atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Goldman Sachs,yüksek fiyatların tamesi azaltması ve daha fazla arzı teşvik etmesinin beklendiğini ve bu çerçevede 2023 yılında 105 dolar/varil fiyatın piyasada dengeyi sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Geçen yıl Ocak ayında 7 lira civarlarında bulunan benzinin litresi üst üste yapılan zamlarla 14 liraya dayandı. Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Ancak vatandaş 'dolar kurundaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı?' diye merak ederken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine çıkması yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi.

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