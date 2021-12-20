Benzin, motorin ve LPG'ye zam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı. Motorin, benzin ve LPG'ye üç gün önce de zam gelmişti.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde yarından itibaren fiyat artışı olacağını duyurdu.

Açıklamada, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, litre başına benzinde 62, motorinde 55, LPG'de 57 kuruşluk artış olacağı ve artışların pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi.

18 Aralık'ta da motorinde 1,14 TL, benzinde 69 kuruş ve LPG'de 70 kuruşluk fiyat artışı olmuştu. EPGİS dün yaptığı açıklamada kendilerinin de bayiler olarak fiyat artışlarından mağdur olduklarını belirterek kar marjlarının asgari ücretin artırıldığı oranda yükseltilmesi talebini dile getirmişti.

DW/BK,JD

(c)

İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

 Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title