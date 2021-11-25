Benzin, Motorin ve LPG'nin fiyatı arttı - Haberler
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Benzin, Motorin ve LPG'nin fiyatı arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 65 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 65 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı 8,65 liradan 9,67 liraya, motorinin satış fiyatı 8,69 liradan 9,75 liraya, Otogazın litre satış fiyatı ise 7,56 liradan 8,21 liraya yükseldi.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğü girdi.

Benzin, Motorin ve LPG'nin fiyatı arttı

Benzin, Motorin ve LPG'nin fiyatı arttı

Benzin, Motorin ve LPG'nin fiyatı arttı

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